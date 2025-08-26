СМИ: США могут ввести санкции против Евросоюза

По данным агентства, данный шаг стал бы беспрецедентным действием, которое усилило бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса. На прошлой неделе американские чиновники провели консультации по данному вопросу. Окончательное решение о введении санкций в отношении Брюсселя не принято. Пока неизвестно, какие именно меры рассматриваются, и кто может от них пострадать.

В июле Госдеп США обвинил Евросоюз в нарушении принципов свободы слова и чрезмерной цензуре, передает «Радиоточка НСН».

