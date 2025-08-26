СМИ: США могут ввести санкции против Евросоюза

Администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении должностных лиц Европейского союза или стран-членов, ответственных за реализацию закона о цифровых услугах, сообщает Reuters.

США расширили санкции против судей МУС

По данным агентства, данный шаг стал бы беспрецедентным действием, которое усилило бы борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса. На прошлой неделе американские чиновники провели консультации по данному вопросу. Окончательное решение о введении санкций в отношении Брюсселя не принято. Пока неизвестно, какие именно меры рассматриваются, и кто может от них пострадать.

В июле Госдеп США обвинил Евросоюз в нарушении принципов свободы слова и чрезмерной цензуре, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзСША

