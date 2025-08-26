Попытки эвакуировать альпинистку Наговицыну продолжат через год

Попытки эвакуировать с пика Победы в Киргизии российскую альпинистку Наталью Наговицыну могут возобновить летом следующего года, сообщает ТАСС.

СМИ: Альпинистку Наговицыну еще могут спасти

Как заявил киргизский альпинист Наиль Муратов, это связано со сложными погодными условиями на вершине. Осуществить восхождение на пик Победы будет возможно не ранее июля 2026 года. При этом потребуется большое количество ресурсов. Группа, которая отправится за россиянкой, должна будет состоять как минимум из 10–12 человек с полной экипировкой и запасами провианта.

Сын альпинистки Наговицыной обратился к Генпрокурору РФ с просьбой спасти его мать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

