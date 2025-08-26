Бизнесмен Белюскин погиб за рулем Aston Martin в Москве
26 августа 202504:05
Российский предприниматель Сергей Белюскин скончался за рулем автомобиля Aston Martin на Живописном мосту в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
Машина бизнесмена врезалась в отбойник на мосту. По предварительным данным, мужчина умер от остановки сердца.
Бизнесмен был генеральным директором фирмы по разработке и производству видеосистем.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
