Бизнесмен Белюскин погиб за рулем Aston Martin в Москве

Российский предприниматель Сергей Белюскин скончался за рулем автомобиля Aston Martin на Живописном мосту в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП под Хабаровском погибли три человека

Машина бизнесмена врезалась в отбойник на мосту. По предварительным данным, мужчина умер от остановки сердца.

Бизнесмен был генеральным директором фирмы по разработке и производству видеосистем.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП с двумя авто в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры