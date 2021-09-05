Сплошное разочарование. Зеленский в США расстроил украинцев и мировых экспертов
Политологи и американисты в эфире НСН обсудили ценность и цену переговоров президентов Украины и США.
Решение президента Украины Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны американским экспертам удивило его соотечественников, пишет обозреватель журнала The National Interest Мелинда Харинг.
Странность обстоятельств заключается в том, что глава Украины презентовал стратегию развития энергетической безопасности, инфраструктуры и экономического роста экспертам США, а не украинской общественности.
Напомним, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась первого сентября в Вашингтоне. По итогам саммита было озвучено совместное заявление о стратегическом партнерстве. США также обязались поставить на Украину военную технику на сумму 60 миллионов долларов, а также выплатить Украине 463 миллиона долларов на «продвижение демократии и вопросы и защиты прав человека», 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь и 55 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также безвозмездно передать 2 миллиона доз вакцин.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на встрече Зеленскому не удалось решить ни одной сколь-нибудь серьезной задачи. Выделение военной помощи он объяснил решениями Конгресса, на которые, по словам эксперта, глава Белого дома не влияет.
«Главная задача – это пиар. Зеленский хотел показать, что Байден его принимает. Да, эта цель достигнута. Ничего реального, интересного не произошло, но этого можно было ожидать. Это была самая обычная тривиальная встреча, которая у президента США происходит достаточно часто с главами многих стран. То, что было подписано, все эти договоренности были и раньше согласованы. Это чисто технически. Нельзя сказать, что Зеленский приехал и договорился. Просто в данной ситуации встретились, поговорили, пропиарились и все», - считает эксперт.
Американист Юрий Рогулев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о цене американской помощи Украине.
«Соединенные Штаты, как в целом западные страны, используют политику кнута и пряника, они могут пряник, морковку предложить, но они не просто так это предлагают, то есть они альтруизмом не занимаются. Поэтому вся помощь Украине будет обставляться соответствующими условиями. Никогда безусловной помощи Соединенные Штаты не предоставляют, Украине придется чем-то платить – платить суверенитетом, платить самостоятельностью, платить позицией по каким-то вопросам, начиная от внутренней экономики – вплоть до тарифов на энергоносители, заканчивая другими вещами», - объяснил он.
Ранее сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины на встрече со своим американским коллегой не справился с решением основной задачи.
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