Сплошное разочарование. Зеленский в США расстроил украинцев и мировых экспертов

Напомним, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась первого сентября в Вашингтоне. По итогам саммита было озвучено совместное заявление о стратегическом партнерстве. США также обязались поставить на Украину военную технику на сумму 60 миллионов долларов, а также выплатить Украине 463 миллиона долларов на «продвижение демократии и вопросы и защиты прав человека», 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь и 55 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также безвозмездно передать 2 миллиона доз вакцин.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на встрече Зеленскому не удалось решить ни одной сколь-нибудь серьезной задачи. Выделение военной помощи он объяснил решениями Конгресса, на которые, по словам эксперта, глава Белого дома не влияет.

«Главная задача – это пиар. Зеленский хотел показать, что Байден его принимает. Да, эта цель достигнута. Ничего реального, интересного не произошло, но этого можно было ожидать. Это была самая обычная тривиальная встреча, которая у президента США происходит достаточно часто с главами многих стран. То, что было подписано, все эти договоренности были и раньше согласованы. Это чисто технически. Нельзя сказать, что Зеленский приехал и договорился. Просто в данной ситуации встретились, поговорили, пропиарились и все», - считает эксперт.