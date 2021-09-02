«Где мир?» Зеленский в США не справился с решением основной задачи
На Украине назвали встречу Зеленского и Байдена пиаром, а подписание соглашений о выделении траншей - формальностью.
На Украине подвели итоги прошедшей накануне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что президент Украины на встрече со своим американским коллегой не справился с решением основной задачи.
«К сожалению, эта встреча не приблизила Украину к миру, что является ключевым вопросом для нашей страны. Зеленский не справился со своей основной задачей – в тех, заявлениях, которые мы слышали, нет решения вопроса урегулирования конфликта на Донбассе. Мы ожидали, что в этом плане будет проявлено больше инициативы. Я считаю, что повестка встречи была больше декларативной. Ничего конкретного мы так и не услышали», - заявил Бойко.
При этом он не стал выделять в качестве достижения Зеленского договоренности о поставке американского вооружения на сумму в 60 миллионов долларов.
«Они и раньше выделяли то же самое, и сегодня выделяют. И покупать будут то же американское вооружение, что и раньше», - заключил лидер украинской оппозиции.
В свою очередь президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что на встрече Зеленскому не удалось решить ни одной сколь-нибудь серьезной задачи.
«Главная задача – это пиар. Зеленский хотел показать, что Байден его принимает. Да, эта цель достигнута. Ничего реального, интересного не произошло, но этого можно было ожидать. Это была самая обычная тривиальная встреча, которая у президента США происходит достаточно часто с главами многих стран. То, что было подписано, все эти договоренности были и раньше согласованы. Это чисто технически. Нельзя сказать, что Зеленский приехал и договорился. Просто в данной ситуации встретились, поговорили, пропиарились и все», - считает эксперт.
Что касается военной помощи, то Охрименко отметил, что это решение было принято уже давно.
«Еще год назад Конгресс заявил, что выделит Украине 220 миллионов. Президент это вообще не решает. Это не его функция. Он не может даже это решать. Это склеили так, как будто они об этом договорились. Но по большому счету к этой встрече это отношения не имеет. Понятно, что сделали красиво, что ближе к встрече подписали очередной транш. Это чистая формальность. Чистейшая!» - резюмировал политолог.
Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялась первого сентября в Вашингтоне. По итогам саммита было озвучено совместное заявление о стратегическом партнерстве. США также обязались поставить на Украину военную технику на сумму 60 миллионов долларов, а также выплатить Украине 463 миллиона долларов на "продвижение демократии и вопросы и защиты прав человека", 45 миллионов долларов на гуманитарную помощь и 55 миллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса, а также безвозмездно передать 2 миллиона доз вакцин.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин предложил Зеленскому подучить физику.
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