В МИД РФ призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно ввести эмбарго на поставки вооружений Украине и признать факт гражданской войны в этой стране.

Захарова подчеркнула, что киевский режим запрещает инакомыслие, оппозицию и уничтожает свободную прессу, а за это Украине поставляют оружие, отмечает «Интерфакс».