В МИД РФ призвали ввести эмбарго на поставки оружия Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное сообщество должно ввести эмбарго на поставки вооружений Украине и признать факт гражданской войны в этой стране.

Захарова подчеркнула, что киевский режим запрещает инакомыслие, оппозицию и уничтожает свободную прессу, а за это Украине поставляют оружие, отмечает «Интерфакс».

«Джавелины» и полмиллиарда «на демократию». Что Зеленский выпросил у Байдена

Ранее сообщалось, что по итогам встречи в Белом доме президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, Вашингтон обязался выделить Украине военную технику на сумму $60 млн, в том числе противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и другие виды летального и нелетального оружия.

Всего с 2014 года США предоставили украинским вооруженным силам помощь на сумму $2,5 млрд, в том числе $400 млн только в этом году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова
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