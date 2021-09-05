На Украине назвали встречу Зеленского и Байдена поражением

Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Соратница президента Украины: Байден хотел уйти от Зеленского в туалет

«Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он считает, что украинский президент больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.

Финансовая помощь Украине от США – главный успех президента Украины Владимира Зеленского от визита в Вашингтон, заявил ранее директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:УкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
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