На Украине назвали встречу Зеленского и Байдена поражением

«Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого что мы хотим не было, было — мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он считает, что украинский президент больше хотел встретиться и красиво сфотографироваться с Байденом, чем добиться каких-то реальных бонусов для Украины.

Финансовая помощь Украине от США – главный успех президента Украины Владимира Зеленского от визита в Вашингтон, заявил ранее директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

