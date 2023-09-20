Спикера ВСУ Эштон-Чирилло уволили после угроз российским журналистам

Представитель теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло лишилась должности после угроз в отношении российских журналистов.

Представитель ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам убийством

В теробороне пообещали провести служебное расследование в отношении высказываний Эштон-Чирилло и принять решения. Соответствующий пост опубликован на странице теробороны в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Отмечается, что командование ВСУ не одобрило заявления сержанта.

Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсетях ролик с угрозами представителю российских СМИ. Она заявила, что журналист скоро «заплатит», передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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