Спикера ВСУ Эштон-Чирилло уволили после угроз российским журналистам
Представитель теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло лишилась должности после угроз в отношении российских журналистов.
В теробороне пообещали провести служебное расследование в отношении высказываний Эштон-Чирилло и принять решения. Соответствующий пост опубликован на странице теробороны в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Отмечается, что командование ВСУ не одобрило заявления сержанта.
Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсетях ролик с угрозами представителю российских СМИ. Она заявила, что журналист скоро «заплатит», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru