Спикера ВСУ Эштон-Чирилло уволили после угроз российским журналистам

В теробороне пообещали провести служебное расследование в отношении высказываний Эштон-Чирилло и принять решения. Соответствующий пост опубликован на странице теробороны в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Отмечается, что командование ВСУ не одобрило заявления сержанта.

Эштон-Чирилло 8 сентября опубликовала в соцсетях ролик с угрозами представителю российских СМИ. Она заявила, что журналист скоро «заплатит», передает «Радиоточка НСН».

