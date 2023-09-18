Представитель ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам убийством
Представитель сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сара Эштон-Чирилло заявила в соцсети X, что не угрожала убийством журналистам из России.
Она отметила, что никакого «расстрельного списка» с именами журналистов не существует. Эштон-Чирилло подчеркнула, что «это все ложь и пропаганда Кремля».
Ранее, 8 сентября, Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети X ролик, в котором угрожала представителю российских СМИ, заявляя, что на следующей неделе он «заплатит». При этом она не уточнила, о ком именно идет речь. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru