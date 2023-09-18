Представитель ВСУ Эштон-Чирилло заявила, что не угрожала журналистам убийством

Она отметила, что никакого «расстрельного списка» с именами журналистов не существует. Эштон-Чирилло подчеркнула, что «это все ложь и пропаганда Кремля».

Ранее, 8 сентября, Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети X ролик, в котором угрожала представителю российских СМИ, заявляя, что на следующей неделе он «заплатит». При этом она не уточнила, о ком именно идет речь. После этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Эштон-Чирилло на предмет наличия угроз российским журналистам, передает «Радиоточка НСН».

