Спикер группировки «Таврия» ВСУ подал в отставку

По словам Лихового, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался». Также военный отметил, что «многие знания уточняют печали».

По поводу ситуации в зоне ответственности «Таврии» Лиховой сказл, что она «сложная, но контролируемая».



С чем именно связана отставка Лихового, он не сообщил, пишут «Известия».

Ранее бывшего главкома Вооруженных сил Валерия Залужного признали непригодным к военной службе, сообщают украинские СМИ.





