Спикер группировки «Таврия» ВСУ подал в отставку

Спикер оперативно-стратегической группировки «Таврия» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой оставил свой пост. Об этом он сообщил ч в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской, запрещена в РФ) 17 марта.

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По словам Лихового, он «получил подтверждение того, про что слышал или догадывался». Также военный отметил, что «многие знания уточняют печали».

По поводу ситуации в зоне ответственности «Таврии» Лиховой сказл, что она «сложная, но контролируемая».

С чем именно связана отставка Лихового, он не сообщил, пишут «Известия».

Ранее бывшего главкома Вооруженных сил Валерия Залужного признали непригодным к военной службе, сообщают украинские СМИ.



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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
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