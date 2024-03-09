СМИ: Залужного признали непригодным к военной службе

Бывший главком ВСУ до назначения послом Украины в Великобритании прошел военно-врачебную экспертизу. Комиссия посчитала его непригодным к военной службе. После этого Залужному не предложили какую-либо значимую военную должность, и он решил уйти в отставку.

Без занятия должности у Залужного был риск получать минимальное для его звания довольствие в размере 1762 гривны в месяц (около 4,2 тысяч рублей). Поэтому еще в феврале Залужный написал рапорт об отставке. В четверг Залужный был назначен послом Украины в Великобритании.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил об отставке Залужного с поста главкома и назначении на его место Александра Сырского. В интервью итальянской газете la Repubblica мэр Киева Виталий Кличко назвал решение президента огромной ошибкой, отмечает «Радиоточка НСН».

