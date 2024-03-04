Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в силах обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скорых кадровых перестановках в силах обороны страны. Об этом глава государства рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, к принятию кадровых решений привлечены боевые командиры с фронта. Зеленский сообщил, что уже подписал ряд указов.
О каких именно перестановках идет речь президент не уточнил.
Зеленский 4 марта сменил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герегу. Причина снятия с должности не озвучена.
Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru