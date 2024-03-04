Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в силах обороны Украины

По его словам, к принятию кадровых решений привлечены боевые командиры с фронта. Зеленский сообщил, что уже подписал ряд указов.

О каких именно перестановках идет речь президент не уточнил.

Зеленский 4 марта сменил командующего силами поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Герегу. Причина снятия с должности не озвучена.

Президент Украины 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с поста главкома ВСУ и назначении на его место Александра Сырского, напоминает «Радиоточка НСН».

