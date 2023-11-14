Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для Украины

В ФБР Соединенных Штатов и Североатлантическом альянсе готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу спецслужб Луганской народной республики.

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По ее словам, украинские саперы работали с животными на обучениях по минированию и разминированию. В бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка обнаружены документы. Из них следует, что саперы подготавливали разных породистых и непородистых собак, их обучали одной команде и отправляли для совершения атак на позиции ВС России.

Ранее в ЛНР предотвратили попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СпецоперацияФБРНАТОУкраинаСобаки

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