Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для Украины
В ФБР Соединенных Штатов и Североатлантическом альянсе готовили собак-подрывников для работы на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу спецслужб Луганской народной республики.
По ее словам, украинские саперы работали с животными на обучениях по минированию и разминированию. В бывшем саперном и кинологическом центре Северодонецка обнаружены документы. Из них следует, что саперы подготавливали разных породистых и непородистых собак, их обучали одной команде и отправляли для совершения атак на позиции ВС России.
Ранее в ЛНР предотвратили попытку уничтожить документы о связях полиции Украины с ФБР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский истребитель Су-57 будет модернизирован
- Спецслужбы ЛНР: НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для Украины
- Белый дом: сокращаются возможности США по оказанию помощи Украине
- В Москве запрут на год «космонавтов» для имитации полета на Луну
- Минобороны Украины не подтвердило информацию о предстоящих отставках командующих
- Рогов считает, что конфликт на Украине нужно завершить по вьетнамскому сценарию
- Российским космонавтам на МКС доставят к Новому году мандарины
- Израиль захватил здание парламента Газы
- Медведев победил Рублева в турнире ATP
- МЧС России: эвакуированные из Газы россияне «находятся на пределе»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru