В Казахстане приземлился «Союз МС-26» с экипажем из РФ и США на борту

В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также с астронавтом NASA Дональдом Петтитом. Об этом говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.

Спускаемый аппарат корабля оказался вблизи города Жезказган в 04:20 часов утра по московскому времени. По данным корпорации, спуск на Землю прошел в штатном режиме.