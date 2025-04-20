В Казахстане приземлился «Союз МС-26» с экипажем из РФ и США на борту
В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-26» с космонавтами корпорации «Роскосмос» Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также с астронавтом NASA Дональдом Петтитом. Об этом говорится в Telegram-канале российской госкорпорации.
Спускаемый аппарат корабля оказался вблизи города Жезказган в 04:20 часов утра по московскому времени. По данным корпорации, спуск на Землю прошел в штатном режиме.
Российско-американский экипаж находился в космическом пространстве с 11 сентября 2024 года по 20 апреля 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее первый заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Олег Мухин в интервью НСН заявил, что военные спутники могут атаковать любую точку Земли и многие захотят обладать такими возможностями.
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