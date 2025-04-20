МИД Эстонии: ЕС грозят проблемы в случае разморозки активов РФ

В случае разморозки заблокированных российских активов Евросоюз может столкнуться с проблемой. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на главу МИД Эстонии Магнуса Цахкну.

Он добавил, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует продление санкций ЕС для России, которое также предполагает продление заморозки активов РФ, правительства стран ЕС и G7 окажутся «в затруднительном положении. По словам дипломата, это произойдет из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву, которые обеспечиваются за счет российских активов.