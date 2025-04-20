МИД Эстонии: ЕС грозят проблемы в случае разморозки активов РФ

В случае разморозки заблокированных российских активов Евросоюз может столкнуться с проблемой. Об этом сообщает издание «Financial Times» со ссылкой на главу МИД Эстонии Магнуса Цахкну.

Он добавил, что, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все же заблокирует продление санкций ЕС для России, которое также предполагает продление заморозки активов РФ, правительства стран ЕС и G7 окажутся «в затруднительном положении. По словам дипломата, это произойдет из-за многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву, которые обеспечиваются за счет российских активов.

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В материале также сказано, что в случае отмены санкций, подготавливаемые в Брюсселе «запасные пути» сохранения активов РФ под контролем Брюсселя «чреваты неудачей». Известно, что в настоящий момент на счетах банков стран ЕС заморожены €240 млрд активов России.

Ранее кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган в интервью НСН заявил, что замороженные после начала СВО активы и вклады россиян в европейских банках не исчезнут, но о процентах придется забыть.

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ФОТО: РИА Новости
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