В Астрахани СК начал проверку по факту гибели пятерых детей при пожаре
В ГСУ СК России по Астраханской области организовали проверку по факту гибели пятерых детей в одном из частных домов в Астрахани. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
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По данным источника, ЧП случилось ночью 20 апреля на Ольховской улице в Кировском районе. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела четверых несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Через некоторое время пожарные нашли тело еще одного ребенка.
Известно, что в момент пожара дети находились в доме без взрослых. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели четверых детей во время пожара в одном из частных домов в поселке Василовка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru