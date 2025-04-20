В Астрахани СК начал проверку по факту гибели пятерых детей при пожаре

По данным источника, ЧП случилось ночью 20 апреля на Ольховской улице в Кировском районе. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела четверых несовершеннолетних в возрасте от четырех до 11 лет. Через некоторое время пожарные нашли тело еще одного ребенка.

Известно, что в момент пожара дети находились в доме без взрослых. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели четверых детей во время пожара в одном из частных домов в поселке Василовка.