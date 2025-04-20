Путин поздравил россиян с Пасхой

Российский лидер подчеркнул, что сейчас, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии имеют большое значение в укреплении общественного согласия, а также в воспитании подрастающего поколения и в укреплении семей. Отдельно Путин поздравил с праздником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию патриотических и благотворительных инициатив», - добавил президент.

Ранее Патриарх Кирилл призвал молиться в Пасху о прочном мире на исторической Руси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».