Путин поздравил россиян с Пасхой
Глава государства Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой. Соответствующее обращение президента России опубликовано на официальном сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что сейчас, как и во все времена, РПЦ и другие христианские конфессии имеют большое значение в укреплении общественного согласия, а также в воспитании подрастающего поколения и в укреплении семей. Отдельно Путин поздравил с праздником Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
«Самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию патриотических и благотворительных инициатив», - добавил президент.
Ранее Патриарх Кирилл призвал молиться в Пасху о прочном мире на исторической Руси, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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