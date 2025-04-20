СМИ: РФ увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до годового максимума

Отмечается, что РФ приобрела большинство авто с двигателем объемом от 1,5 до 3 литров (на сумму $50,1 млн) и машины с дизельным, на 1,5-2,5 литра, и обычным двигателем — на 1-1,5 литра.

В итоге в марте в южнокорейском импорте легковых автомобилей Россия заняла 12-е место, за год поднявшись на десять строчек. В ТОП-5 крупнейших покупателей машин из Южной Кореи оказались США ($2,8 млрд), Канада ($487,2 млн), Австралия ($226,6 млн), Киргизия ($224,3 млн) и Великобритания ($205,7 млн).

Ранее экс-президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), автоэксперт Олег Мосеев в интервью НСН заявил, что в 2025 году продажи китайских автомобилей в России продолжат падать, и, по разным оценкам, рынок в этом году будет сокращаться на 10-20%.