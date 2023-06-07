СМИ: ФБР помогало Киеву цензурировать посты российских политиков в Twitter

Федеральное бюро расследований (ФБР) США помогало Украине цензурировать публикации российских политиков, сообщают СМИ.

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Журналисты сослались на оказавшиеся в их распоряжении конфиденциальные документы. Отмечается, что ФБР помогало цензурировать публикации российских политиков, журналистов и СМИ в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).

Twitter ввел ограничения на пост зампред Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу и Украину. В соцсети объяснили, что публикация нарушает правила площадки.

Американская компания Apple ранее отвергла обвинения в сотрудничестве с разведывательными структурами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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