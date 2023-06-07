СМИ: ФБР помогало Киеву цензурировать посты российских политиков в Twitter
Федеральное бюро расследований (ФБР) США помогало Украине цензурировать публикации российских политиков, сообщают СМИ.
Журналисты сослались на оказавшиеся в их распоряжении конфиденциальные документы. Отмечается, что ФБР помогало цензурировать публикации российских политиков, журналистов и СМИ в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).
Twitter ввел ограничения на пост зампред Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу и Украину. В соцсети объяснили, что публикация нарушает правила площадки.
Американская компания Apple ранее отвергла обвинения в сотрудничестве с разведывательными структурами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru