СМИ: ФБР помогало Киеву цензурировать посты российских политиков в Twitter

Журналисты сослались на оказавшиеся в их распоряжении конфиденциальные документы. Отмечается, что ФБР помогало цензурировать публикации российских политиков, журналистов и СМИ в соцсети Twitter (заблокирован в РФ).



Twitter ввел ограничения на пост зампред Совбеза России Дмитрия Медведева про Польшу и Украину. В соцсети объяснили, что публикация нарушает правила площадки.

Американская компания Apple ранее отвергла обвинения в сотрудничестве с разведывательными структурами, передает «Радиоточка НСН».

