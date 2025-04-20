Патриарх Кирилл призвал молиться в Пасху о прочном мире на исторической Руси

Патриарх также подчеркнул, что в день Пасхи верующие свидетельствуют «о любви Божьей к людям, о победе Иисуса Христа над смертью и о торжестве жизни».

В 2025 году в воскресенье 20 апреля православные христиане отмечают Пасху. В этот день верующие угощают друг друга куличами и пасхальными яйцами, а также посещают торжественные богослужения.

Ранее «Известия» сообщили, что к пасхальному богослужению в Москву из Иерусалима в храм Христа Спасителя доставили Благодатный огонь.