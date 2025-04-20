В Москве автомобиль съехал в реку Яуза
В центре Москвы на Рубцовской набережной автомобиль Toyota съехал в реку Яуза. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
По данным источника, авто на полном ходу пробило ограждение и улетело в воду вблизи второго дома. Известно, что водитель Toyota смог выбраться самостоятельно.
В результате ЧП никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение по Рубцовской набережной в направлении Госпитального переулка перекрыто.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту гибели четверых детей во время пожара в одном из частных домов в поселке Василовка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru