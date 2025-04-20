В Москве автомобиль съехал в реку Яуза

В центре Москвы на Рубцовской набережной автомобиль Toyota съехал в реку Яуза. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По данным источника, авто на полном ходу пробило ограждение и улетело в воду вблизи второго дома. Известно, что водитель Toyota смог выбраться самостоятельно.