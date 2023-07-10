Спецназ «Ахмат» перебросили на бахмутское направление
10 июля 202304:22
Спецназ «Ахмат» переброшен на «сложное бахмутское направление», сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, рокировка говорит о доверии Генштаба России и высокой боеспособности подразделения.
Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru