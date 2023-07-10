Спецназ «Ахмат» перебросили на бахмутское направление

Спецназ «Ахмат» переброшен на «сложное бахмутское направление», сообщил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Командир «Ахмата»: ВСУ идут в атаку под действием боевой химии

По его словам, рокировка говорит о доверии Генштаба России и высокой боеспособности подразделения.

Ранее в зоне спецоперации погиб командир отряда «Ахмат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Рамзан КадыровЧечняСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры