Командир «Ахмата»: ВСУ идут в атаку под действием боевой химии
Украинские военные идут в атаку под действием «боевой химии», которую испытывает на них Запад. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата», — отметил военный в эфире «Соловьев Live».
По словам Алаудинова, западным силам «украинцев не жалко». Командир «Ахмата» указал, что военные, у которых проходит действие «боевых» веществ, сдаются в плен. При этом «более-менее здравомыслящие» офицеры сдаются целыми отрядами.
Между тем врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен силам РФ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru