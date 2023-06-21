Командир «Ахмата»: ВСУ идут в атаку под действием боевой химии

«Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата», — отметил военный в эфире «Соловьев Live».

По словам Алаудинова, западным силам «украинцев не жалко». Командир «Ахмата» указал, что военные, у которых проходит действие «боевых» веществ, сдаются в плен. При этом «более-менее здравомыслящие» офицеры сдаются целыми отрядами.

Между тем врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен силам РФ, пишет RT.

