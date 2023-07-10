Spectator: Байден признал тяжелое положение ВСУ решением отправить кассетные боеприпасы

Лидер США Джо Байден признал тяжелое положение ВСУ, когда решил поставить Украине кассетные боеприпасы, пишет обозреватель Мария Дежевская в статье для Spectator.

Ранее США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды.

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Обозреватель отмечает, что Байден «знал правду», когда делал подобные заявления.

Кассетные боеприпасы увеличивают возможности ВСУ, Украина уже применяла подобное вооружение в Донецке, заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков «Радиоточке НСН». Он подчеркнул, что использование таких бомб ведет к большим потерям среди мирного населения.


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ТЕГИ:СпецоперацияДжо БайденУкраина

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