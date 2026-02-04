Денежно-кредитная политика ЦБ РФ останется жесткой продолжительное время

В нем говорится, что вероятно, следует считать неожиданный сдвиг переноса повышения НДС в рост цен — с декабря 2025 года на январь текущего года. Это ускорило инфляцию в начале года почти вдвое выше прогнозов.

Теперь регулятор беспокоит возможный новый рост инфляционных ожиданий россиян, который вызовет всплеск спроса в желании успеть «до повышения цен». Обещание жесткой ДКП, в том числе предполагает и более долгое сохранение повышенных ставок по банковским депозитам.

Также в ЦБ РФ объяснили резкий скачок цен в январе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

