Денежно-кредитная политика ЦБ РФ останется жесткой продолжительное время
Денежно-кредитная политика Центробанка России останется жесткой продолжительное время, следует из бюллетеня регулятора «О чем говорят тренды».
В нем говорится, что вероятно, следует считать неожиданный сдвиг переноса повышения НДС в рост цен — с декабря 2025 года на январь текущего года. Это ускорило инфляцию в начале года почти вдвое выше прогнозов.
Теперь регулятор беспокоит возможный новый рост инфляционных ожиданий россиян, который вызовет всплеск спроса в желании успеть «до повышения цен». Обещание жесткой ДКП, в том числе предполагает и более долгое сохранение повышенных ставок по банковским депозитам.
Также в ЦБ РФ объяснили резкий скачок цен в январе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
