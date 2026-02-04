СМИ: Каждая вторая стоматология в РФ работает нелегально

Причина кроется в отсутствии лицензий и уклонении от государственного контроля за лекарствами. Общественная потребительская инициатива, проанализировав данные госорганов, предупреждает: такие клиники часто используют препараты неизвестного происхождения, которые могут быть неэффективны или опасны для здоровья. Например, нарушение правил хранения при ввозе может привести к тяжелым аллергическим реакциям у пациентов.

Наиболее тревожная ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и Москве, где доля клиник с нарушениями приближается к 80%. Эксперты связывают это с высокой концентрацией рынка. Глава ОПИ Олег Павлов призвал власти разрешить внеплановые проверки частных стоматологий для наведения порядка в отрасли. Информация доведена до вице-премьера Дениса Мантурова.

В 2026 году цены на стоматологические услуги поднимутся в связи с ростом тарифов на коммунальные платежи, логистику и курсом доллара, но точно не на 50%. Об этом НСН рассказал почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский.

