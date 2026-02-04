Просрочка россиян по кредитам достигла рекордных 1,6 трлн рублей
К началу текущего года просроченная задолженность граждан России по необеспеченным кредитам достигла исторического максимума в 1,65 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Банк РФ.
Показатель увеличился почти на 30% по сравнению с 2025 годом. Доля проблемных долгов поднялась до 4,6%, что является самым высоким уровнем за последние пять лет. Что касается ипотечного кредитования, то оно хоть и остается ниже 1%, также демонстрирует негативную динамику: объем «плохих» долгов в этом сегменте за год удвоился и превысил 200 млрд рублей.
Эксперты связывают рекордный рост с двумя основными факторами. Во-первых, с «вызреванием» рискованных кредитов, массово выданных в период бума 2023–2024 годов, когда банки активно кредитовали в том числе заемщиков без истории. Во-вторых, свою роль сыграла сохранявшаяся в 2025 году высокая инфляция, которая подрывала реальные доходы граждан.
Как итог, банки ужесточают требования к заемщикам и замедляют снижение ставок, закладывая возросшие риски в свою политику.
Ранее доля одобрений по розничным кредитам упала до минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
