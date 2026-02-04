В Красноярском крае ограничат продажу алкоголя
Власти Красноярского края решили ужесточить правила продажи алкоголя в регионе, сообщает в Telegram правительство региона.
С 1 марта купить спиртное можно будет с 10:00 до 21:00, тогда как в настоящее время — с 8:00 до 23:00. Инициатива затронет магазины, расположенные в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, заведения на первых этажах.
Кроме того, предприятия общественного питания должны будут получать специальное разрешение на продажу алкоголя на летних площадках. Его будет выдавать региональный Минпромторг. 1 июля и 1 сентября продажа алкоголя будет полностью запрещена во всей рознице.
Правительство стремится сохранить здоровье население и прислушивается к недовольным гражданам, поэтому ограничивает продажу алкоголя, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с НСН.
