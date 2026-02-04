В России проведут перепись воробьев
Всероссийская перепись воробьев пройдет 7 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена Союза охраны птиц Анну Мостовую.
Подсчет птиц будет продолжаться неделю. По словам специалиста, перепись регулярно проводят в феврале, когда птиц легко заметить на кустах и найти по чириканью. Специалисты будут записывать количество домовых и полевых воробьев. Отмечается, что популяция воробьев во всем мире снижается. Чтобы понять, как обстоит ситуация в РФ, потребуется несколько лет мониторинга.
Мостовая подчеркнула, что птицам не обойтись без подкормки, человеческой заботы, любви, сочувствия.
Ранее стало известно, что администрации «Авиапарка» грозят процессуальные последствия в случае, если птицы, попавшие в сетку над фудкортом, погибнут, так как закон о жестоком обращении с животными распространяется и на них. Об этом НСН рассказал депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
