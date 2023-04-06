Советник Пушилина: ВСУ потеряли в Артемовске до 20 тысяч человек

Безвозвратные потери украинских военных в ходе боев за Артемовск (Бахмут) составляют от 15 до 20 тысяч человек. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире канала «Россия-1».

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Он также отметил, что никакого контрнаступления ВСУ в районе Авдеевки не было. По словам Гагина, российские войска продолжают наступление и постепенно окружают город.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия не получала приказа от командования о выводе войск из Артемовска в Донецкой народной республике. По словам политика, «бегства» или спланированного вывода ВСУ из города не предвидится, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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