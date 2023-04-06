Пригожин опроверг слухи об отступлении украинской армии из Артемовска

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг слухи об отступлении ВСУ из Артемовска. По его словам, у противника организована оборона в городских условиях.

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«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города. Затем, когда они уйдут из Бахмута, мы полностью выдворим всех до последнего», - написал в своем телеграм-канале Пригожин.

Он отметил, что в сложившихся условиях речи о наступлении не идет. Позитивная динамика возможна в том случае, если бойцам обеспечат надежную защиту флангов, будет «нормально организовано командование», а также наличие боеприпасов. При этом первый и третий пункты Пригожин отметил «большими восклицательными знаками».

«Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти. Остальное не сейчас», - заключил он.

Кандидаты в бойцы ЧВК «Вагнер» пообещали Пригожину взять Бахмут, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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