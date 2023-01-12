Советник Пушилина сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

По его словам, после взятия Соледара российские военные будут наращивать силы на этом направлении для взятия под контроль Артемовска (Бахмут).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

