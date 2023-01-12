Советник Пушилина сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
В Соледаре уничтожено около пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, после взятия Соледара российские военные будут наращивать силы на этом направлении для взятия под контроль Артемовска (Бахмут).
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- Песков: Все цели спецоперации остаются в силе
- До семи новых автобрендов могут появится в РФ в 2023 году
- На Украине депутата Делимханова обвинили в посягательстве на целостность страны
- Песков назвал ситуацию вокруг Запорожской АЭС тревожной из-за обстрелов
- Лукашенко признал отставание в реализации программ Союзного государства
- Советник Пушилина сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре
- «Не время останавливаться». Песков оценил взятие Соледара
- Фортификационные сооружения начали возводить в Ровненской области Украины
- Путин принципиально поддержал повышение возраста призыва
- Сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, планировавшего вступить в ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru