Советник Пушилина сообщил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

В Соледаре уничтожено около пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

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По его словам, после взятия Соледара российские военные будут наращивать силы на этом направлении для взятия под контроль Артемовска (Бахмут).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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