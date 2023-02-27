Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

Подразделения ЧВК «Вагнера» ведут бои почти в центре Артемовска, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

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По его словам, все пути в населенный пункт находятся под огневым контролем российской стороны.

Ранее стало известно, что бойцам осталось дойти до центра Артемовска 1740 метров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются держать оборону, хотя уже начинают отступать.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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