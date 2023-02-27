Советник Пушилина: российские силы ведут бои почти в центре Артемовска

По его словам, все пути в населенный пункт находятся под огневым контролем российской стороны.

Ранее стало известно, что бойцам осталось дойти до центра Артемовска 1740 метров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются держать оборону, хотя уже начинают отступать.

