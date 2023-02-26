В ДНР предупредили об угрозе эпидемии в Артемовске
В Артемовске могут вспыхнуть эпидемия и начаться перебои с продовольствием из-за того, что бойцы Вооруженных сил Украины взорвали дамбу в Артемовске. Об этом заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
После подрыва дамбы вода стали затапливать подвалы. Это может спровоцировать эпидемию среди мирного населения, сообщает РИА Новости. Также вода, поступающая в город, осложнит продовольственные поставки.
Ранее военные Украины взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск и осложнить жизнь гражданским, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.
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