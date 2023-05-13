СМИ: На окраине Луганского ВСУ обстреляли посёлок Юбилейный
ВСУ снова обстреляли Луганск. Под ударом оказался микрорайон Юбилейный, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц 13 мая.
«Новый удар по Луганску, микрорайон «Юбилейный». Противник начал методично выбивать объекты в дальнем тылу», - сообщает военкор.
Он считает, что с появлением у Киева новых вооружений, поставляемых Западом, теряет актуальность понятие «тыловая база».
«Чем дальше, тем безопасных мест хранения боеприпасов, ГСМ и тд, а также пунктов управления станет меньше. Как в новых регионах, так и в старых. Это надо учитывать уже сейчас», - заявляет Александр Коц.
На место выдвинулись экстренные службы. Очевидцы сообщают, что в ряде домов выбиты стекла, передает РИА Новости.
Ранее обстрел Луганска произошел вечером 12 мая. Взрывы прогремели на территории бывшего завода. Местные жители слышали звуки ракет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru