СМИ: На окраине Луганского ВСУ обстреляли посёлок Юбилейный

Кирби: в Белом доме не исключают, что США организуют обмен американцев обвиняемых в РФ на россиян, находящихся в заключении в других странах

Страны «Большой семерки» намерены пресекать любые попытки со стороны РФ обойти санкции

Ревякин: конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» поможет молодым музыкантам реализовать себя

Гидрометцентр: в Москве в субботу +21…+23 градуса, в Подмосковье возможны кратковременные дожди