Кулемзин: женщина и ребенок погибли из-за обстрела Куйбышевского района Донецка
Женщина и ребенок погибли в результате украинского обстрела Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, украинская сторона обстреляла поселок Горняк Куйбышевского района.
Ранее, 12 мая врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил об обстреле Ленинского района Луганска. Взрывы прогремели вечером на территории бывшего завода. Местные жители слышали звуки ракет.
Позже стало известно, что ВСУ использовали ракеты Storm Shadow и ракету ADM-160B MALD западного производства для обстрела Луганска 12 мая, передает «Радиоточка НСН».
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