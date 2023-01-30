Советник Пушилина анонсировал скорое взятие Артемовска в кольцо
Артемовск может быть взят в кольцо в течение нескольких дней, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в интервью ТАСС.
«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней. Необходимо выполнить боевые задачи, но важно сберечь людей и технику», - сказал Гагин.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ попали в очень «жесткую ситуацию» под Артемовском и Угледаром, передает НСН. Он сообщил, что на этих направлениях происходят постоянные русские штурмы, интенсивные атаки и попытки прорвать украинскую оборону.
На прошлой неделе командир спецназа «Ахмат» сообщал, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. Также говорилось о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар.
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