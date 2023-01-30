Советник Пушилина анонсировал скорое взятие Артемовска в кольцо

«Взятие Артемовска в кольцо может занять несколько дней. Необходимо выполнить боевые задачи, но важно сберечь людей и технику», - сказал Гагин.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ попали в очень «жесткую ситуацию» под Артемовском и Угледаром, передает НСН. Он сообщил, что на этих направлениях происходят постоянные русские штурмы, интенсивные атаки и попытки прорвать украинскую оборону.

На прошлой неделе командир спецназа «Ахмат» сообщал, что российская армия завершает оперативное окружение Артемовска. Также говорилось о том, что ВСУ вынуждены перебрасывать силы в Угледар.

