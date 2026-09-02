Психолог рассказала, почему вредно делать домашние задания через нейросети

Использование нейросетей как постоянного помощника при выполнении школьных заданий может негативно сказаться на развитии детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры психологии Новгородского университета Павлина Березина.

По словам эксперта, дети рискуют лишиться возможности развивать критическое мышление, творческие способности и навыки коммуникации. Постоянное делегирование задач искусственному интеллекту лишает мозг необходимой тренировки, поскольку для полноценного развития ребенку нужны самостоятельный поиск решений и генерация собственных идей.