Психолог рассказала, почему вредно делать домашние задания через нейросети
Использование нейросетей как постоянного помощника при выполнении школьных заданий может негативно сказаться на развитии детей. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры психологии Новгородского университета Павлина Березина.
По словам эксперта, дети рискуют лишиться возможности развивать критическое мышление, творческие способности и навыки коммуникации. Постоянное делегирование задач искусственному интеллекту лишает мозг необходимой тренировки, поскольку для полноценного развития ребенку нужны самостоятельный поиск решений и генерация собственных идей.
Березина подчеркнула, что полностью оградить детей от технологий невозможно. Родителям важно обсуждать с ребенком цели использования нейросетей, честность такого подхода к учебе и влияние постоянного поиска готовых ответов на интеллектуальное развитие.
Ранее россиян, вне зависимости от возраста, предупредили об опасности слепого доверия искусственному интеллекту, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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