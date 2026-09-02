В Госдуме предупредили о рисках шуток при банковских переводах

Предоставление Росфинмониторингу прямого доступа к данным Национальной системы платежных карт (НСПК) создает новые риски для граждан при совершении переводов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.

По словам парламентария, законопослушные граждане не должны столкнуться с неудобствами, однако определенные риски все же существуют. Камнев настоятельно рекомендовал не использовать шутливые формулировки в поле «сообщение получателю» — выражения вроде «за долю в бизнесе» или «на общак» могут быть неверно истолкованы системой.