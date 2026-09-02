В Госдуме предупредили о рисках шуток при банковских переводах
Предоставление Росфинмониторингу прямого доступа к данным Национальной системы платежных карт (НСПК) создает новые риски для граждан при совершении переводов. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев.
По словам парламентария, законопослушные граждане не должны столкнуться с неудобствами, однако определенные риски все же существуют. Камнев настоятельно рекомендовал не использовать шутливые формулировки в поле «сообщение получателю» — выражения вроде «за долю в бизнесе» или «на общак» могут быть неверно истолкованы системой.
Депутат также посоветовал избегать пояснений «плата за аренду», «за услуги» или «покупка люстры» при обычных переводах родственникам и друзьям. Автоматические алгоритмы способны воспринять подобные операции как ведение предпринимательской деятельности с личной карты или нелегальное финансовое посредничество, что приведет к блокировке счета.
Камнев отметил, что разблокировка потребует определенных усилий, включая возможный личный визит в банк. Реформа задумана для борьбы с криминальными доходами, однако регулярные поступления от разных лиц без четкого назначения платежа могут стать поводом для проверки источников средств даже у обычных граждан.
В России расширят критерии блокировки переводов по картам в случае, если на устройстве будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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