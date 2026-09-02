Врач объяснила причины массовой заболеваемости школьников в сентябре

В начале сентября педиатры традиционно фиксируют всплеск заболеваемости среди школьников, который приходится на седьмой-десятый день после начала занятий. Врачи называют это явление «синдромом седьмого сентября», рассказала «Газете.Ru» старший врач-педиатр АО «Медицина» Екатерина Морозова.

По словам эксперта, возвращение в школы и детские сады, где дети подолгу находятся вместе в закрытых помещениях, значительно повышает риск распространения инфекций. Инкубационный период большинства ОРВИ составляет в среднем один-пять дней, поэтому ребенок может заразиться в первые дни учебы, а первые симптомы проявятся только через неделю.

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Эмоциональный стресс от начала учебного года серьезно влияет на защитные силы организма. Резкая смена режима, ранние подъемы, нагрузка за партой и возвращение в коллектив вызывают тревогу, что снижает устойчивость к вирусам.

Дополнительными факторами становятся переохлаждение из-за сентябрьской погоды, нарушение сна и питания, высокая учебная нагрузка и конфликты со сверстниками, предупредила врач.

Кандидат педагогических наук, биохимик Алена Бергер в разговоре с НСН ранее рассказала, почему дети часто болеют в первом классе.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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