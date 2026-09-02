«К бабке не ходи!»: Новому Mitsubishi Pajero пообещали спрос у россиян
Возвращение легендарного Mitsubishi Pajero — очень хороший знак, модель найдет своих покупателей и в России, сказал НСН Игорь Моржаретто.
Новый Mitsubishi Pajero обязательно найдет своих покупателей в России: в стране до сих пор остались ценители легендарного японского рамного внедорожника, которые не пожалеют никаких денег за модель, привезенную по параллельному импорту. Об этом НСН заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.
Корпорация Mitsubishi представила новое поколение Pajero после пятилетнего перерыва, сохранив классическую внедорожную конструкцию. До конца марта 2027 года внедорожник выйдет на рынки Таиланда, Японии и Австралии, а затем появится примерно в 100 странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Моржаретто заявил, что модель доберется и до России благодаря параллельному импорту, где найдет своих покупателей.
«Сейчас осталось достаточно мало больших рамных внедорожников. Pajero в свое время был такой яркой звездой в этом созвездии наряду с Toyota Land Cruiser и еще парой моделей. То, что модель возвращается, это очень хорошо: значит, есть спрос на такие модели, маркетологи посчитали, что это достаточно перспективная ниша. То, что эта машина появится в России, — к бабке не ходи. Естественно, придет она не официально, а по параллельному импорту, как и все автомобили ушедших марок. У модели были свои поклонники, которые помнят, что такое Pajero. Даже несмотря на очень высокую цену и на отсутствие официальной гарантии, за этой машиной все равно придут к тем, кто занимается доставкой. Не знаю, сколько будет таких людей, но они точно будут», — сказал Моржаретто.
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