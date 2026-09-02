«Сейчас осталось достаточно мало больших рамных внедорожников. Pajero в свое время был такой яркой звездой в этом созвездии наряду с Toyota Land Cruiser и еще парой моделей. То, что модель возвращается, это очень хорошо: значит, есть спрос на такие модели, маркетологи посчитали, что это достаточно перспективная ниша. То, что эта машина появится в России, — к бабке не ходи. Естественно, придет она не официально, а по параллельному импорту, как и все автомобили ушедших марок. У модели были свои поклонники, которые помнят, что такое Pajero. Даже несмотря на очень высокую цену и на отсутствие официальной гарантии, за этой машиной все равно придут к тем, кто занимается доставкой. Не знаю, сколько будет таких людей, но они точно будут», — сказал Моржаретто.

Ранее генеральный директор АО «Московский автомобильный завод Москвич» Елена Фролова в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявила, что модель «Москвич M70» будет иметь встроенный искусственный интеллект «Алиса»

