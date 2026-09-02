А как же пошлины? Как новый зерновой терминал в Суходоле поможет отрасли
Новый зерновой терминал на 3 млн тонн был бы очень актуален на Дальнем Востоке, однако есть проблема с введенными пошлинами на экспорт.
Зерновой терминал в порту Суходол открыл бы России рынок Юго-Восточной Азии для экспорта, однако надо дождаться его реального появления. Об этом НСН рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
В порту Суходол может появиться зерновой терминал на 3 млн тонн, пишет «Коммерсант». Реализация проектов по перевалке зерна на Дальнем Востоке сдвинулась с мертвой точки после приостановки работы крупных терминалов на Черном море. «Деметра Холдинг» и ЦРПИ, владелец порта Суходол, подпишут соглашение о строительстве там терминала мощностью до 3 млн тонн. Злочевский осторожно отнесся к этой перспективе.
«Там проекты по терминалам уже давно существуют, только ни один не реализован. В общем-то там есть, что грузить. Есть на море соя, например. Но если бы правительство ничего там не ограничивало в плане введения всяких пошлин на экспорт, то это было бы вполне перспективно. Но сейчас это отрасли из-за ситуации в Черном море не поможет. Строительство же займет время. Что касается рынков, то это открыло бы нам Юго-Восточную Азию. Да там под боком одна Япония чего стоит. Однако пока терминала нет, а нынешняя экономика на зерне просто беда и беда. Так что вопрос, когда его построят, если построят вообще. Потому что разговоров в прошлые годы велось много, но так ни одного и не построили», - подытожил он.
Отмечается, что власти рассматривают возвращение к проектам международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». в рамках второго должен был быть построен зерновой терминал в Зарубино. До конца года ожидается актуализация обоих проектов. Сейчас же Суходол — преимущественно угольный порт с соответствующим терминалом мощностью 20 млн тонн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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