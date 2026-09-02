«Там проекты по терминалам уже давно существуют, только ни один не реализован. В общем-то там есть, что грузить. Есть на море соя, например. Но если бы правительство ничего там не ограничивало в плане введения всяких пошлин на экспорт, то это было бы вполне перспективно. Но сейчас это отрасли из-за ситуации в Черном море не поможет. Строительство же займет время. Что касается рынков, то это открыло бы нам Юго-Восточную Азию. Да там под боком одна Япония чего стоит. Однако пока терминала нет, а нынешняя экономика на зерне просто беда и беда. Так что вопрос, когда его построят, если построят вообще. Потому что разговоров в прошлые годы велось много, но так ни одного и не построили», - подытожил он.

Отмечается, что власти рассматривают возвращение к проектам международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». в рамках второго должен был быть построен зерновой терминал в Зарубино. До конца года ожидается актуализация обоих проектов. Сейчас же Суходол — преимущественно угольный порт с соответствующим терминалом мощностью 20 млн тонн, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

