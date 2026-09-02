Россиянам назвали самый опасный ЗОЖ-тренд

По её словам, высокие дозы БАДов, витаминов и суперфудов, которые принимаются без назначения врача, могут стать причиной токсической нагрузки на печень и почки.

«Они могут... вызывать побочные эффекты и вступать в нежелательные взаимодействия с лекарствами, из-за чего меняется эффект основной терапии», — указала эксперт.

Бурнацкая добавила, что многие считают приём добавок «компенсацией» последствий неправильного образа жизни, однако это иллюзия - на самом деле они не могут заменить сон, питание, движение и лечение основного заболевания.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Радиоточке НСН», что при покупке БАДов стоит советоваться с медицинскими специалистами, а не ориентироваться на рекламу блогеров.