Россиянам назвали самый опасный ЗОЖ-тренд
Самым опасным для здоровья ЗОЖ-трендом является бесконтрольный прием БАДов и витаминов в высоких дозах. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая.
По её словам, высокие дозы БАДов, витаминов и суперфудов, которые принимаются без назначения врача, могут стать причиной токсической нагрузки на печень и почки.
«Они могут... вызывать побочные эффекты и вступать в нежелательные взаимодействия с лекарствами, из-за чего меняется эффект основной терапии», — указала эксперт.
Бурнацкая добавила, что многие считают приём добавок «компенсацией» последствий неправильного образа жизни, однако это иллюзия - на самом деле они не могут заменить сон, питание, движение и лечение основного заболевания.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев заявил «Радиоточке НСН», что при покупке БАДов стоит советоваться с медицинскими специалистами, а не ориентироваться на рекламу блогеров.
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