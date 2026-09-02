Пушкин в Пекине: Директор театра Вахтангова раскрыл детали гастролей в Китае
Китайские театральные зрители отличаются образованностью и очень молоды, рассказал НСН Кирилл Крок.
Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в эфире НСН объяснил выбор репертуара для гастролей в Китай желанием показывать не только давно известные и полюбившиеся местному зрителю постановки, но и новые спектакли.
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова этой осенью в седьмой раз отправляется на масштабные гастроли в Китай. Запланированы спектакли в трех городах: Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Труппа театра покажет новые постановки — «Повести Пушкина» 2024 года и «Амадей» 2023 года. Крок отметил, что изначально предлагал китайской стороне новые работы.
«Я глубоко убежден, что театр не может возить в Китай только спектакли, которые уже давным-давно полюбились китайскому зрителю, которые были выпущены 10 или 15 лет назад. Мы должны знакомить китайских зрителей с последними работами театра. Китайские продюсеры согласились со мной, поэтому, когда они приезжали в Москву, мы им показывали все наши премьерные спектакли. Они выбрали два этих спектакля для гастролей в Китай. Но это совершенно не отменяет того, что и другие наши самые известные спектакли весной 2027 года тоже поедут на гастроли в Китай», — рассказал директор театра.
Он подчеркнул, что благодаря активной работе с Китаем в этой стране бренд театра уже стал узнаваем.
«Для нас эта страна, эта аудитория и местные театры, где мы работаем, известны. Там бренд театра Вахтангова известен, ценится, его любят и уважают. Мы таким образом стараемся расширить границы зрительской активности, интереса к Вахтанговскому театру, интересу к русскому театру, искусству и языку», — сказал собеседник НСН.
Крок похвалил китайскую аудиторию, отметив молодость и образованность местного зрителя. Он добавил, что адаптации под китайский рынок постановки не требуют.
«В Китае очень образованная и очень любящая театр публика. Мы совершенно ничего специально для Китая не адаптируем, делаем только титры на китайских иероглифах. Сколько бы мы ни приезжали, китайский зритель — это всегда очень молодая аудитория. Когда мы смотрим на зал, это всегда люди до 35 лет», — сообщил он.
Ранее прима-балерина Большого театра Евгения Образцова рассказывала НСН, что китайские зрители любят балет. Любимым произведением китайских туристов она назвала балет «Спартак» от Большого театра.
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