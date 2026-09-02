В России раскрыли причины редкого использования «Орешника»

Колесник также отметил, что «Орешник» является дорогостоящим видом вооружения, и его использование не всегда оправдано с военной точки зрения.

Депутат подчеркнул, что наличие у российской армии современного высокоточного оружия позволяет эффективно поражать объекты украинского военно-промышленного комплекса. При этом парламентарий заверил, что в случае оперативной необходимости комплекс будет применен и на поле боя.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия не наносит удары по руководству Украины, потому что для возможных мирных переговоров нужны люди, с которыми можно будет решать вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

