В России раскрыли причины редкого использования «Орешника»
Вооруженные силы России воздерживаются от массированного применения ракетного комплекса «Орешник», чтобы избежать жертв среди гражданского населения Украины. Такую причину в беседе с «Лентой.ру» назвал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По словам парламентария, украинская сторона размещает военные объекты в непосредственной близости от жилых домов и районов проживания гражданских лиц. Именно поэтому российские войска отдают предпочтение высокоточному оружию, поскольку применение «Орешника» в таких условиях приведет к масштабным разрушениям на прилегающих территориях.
Колесник также отметил, что «Орешник» является дорогостоящим видом вооружения, и его использование не всегда оправдано с военной точки зрения.
Депутат подчеркнул, что наличие у российской армии современного высокоточного оружия позволяет эффективно поражать объекты украинского военно-промышленного комплекса. При этом парламентарий заверил, что в случае оперативной необходимости комплекс будет применен и на поле боя.
Президент Владимир Путин накануне заявил, что Россия не наносит удары по руководству Украины, потому что для возможных мирных переговоров нужны люди, с которыми можно будет решать вопросы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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