Страны, поставляющие вооружения для Вооруженных сил Украины, фактически являются прямыми участниками конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, выразив согласие с заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

По словам парламентария, Германия давно заслуживает жесткого ответа, поскольку периодически пытается учить Россию жить. Колесник отметил, что для русских крайне раздражительна агрессивная риторика Берлина в адрес Москвы. Депутат подчеркнул, что согласен с позицией Медведева не на сто, а на двести процентов.