Колесник поддержал идею удара по производствам техники для ВСУ в Европе
Страны, поставляющие вооружения для Вооруженных сил Украины, фактически являются прямыми участниками конфликта. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, выразив согласие с заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
По словам парламентария, Германия давно заслуживает жесткого ответа, поскольку периодически пытается учить Россию жить. Колесник отметил, что для русских крайне раздражительна агрессивная риторика Берлина в адрес Москвы. Депутат подчеркнул, что согласен с позицией Медведева не на сто, а на двести процентов.
Колесник убежден, что производство любых видов оружия в западных государствах подлежит уничтожению. Парламентарий указал, что эта техника в конечном итоге применяется против российских военнослужащих и мирных граждан. Депутат подчеркнул, что Россия дорожит жизнью каждого воина, защищающего интересы страны в зоне специальной военной операции.
Депутат добавил, что западное вооружение используется не только против бойцов, но и против мирного населения. Именно поэтому заявление Медведева о необходимости ударов по военным производствам, включая немецкие предприятия, Колесник считает абсолютно правильным и полностью обоснованным.
Дмитрий Медведев ранее заявил, что Германия заслуживает прямого удара по всем производствам военной техники для киевского режима и «по некоторым иным местам в Берлине», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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