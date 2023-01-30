Минобороны РФ: ВС России заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что российская армия нанесла огневое поражение частям 1-й танковой бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Угледар.