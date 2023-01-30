Минобороны РФ: ВС России заняли более выгодные позиции в районе Угледара

Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в районе Угледара. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны в официальном Telegram-канале ведомства.

Сообщается также, что российская армия нанесла огневое поражение частям 1-й танковой бригады ВСУ неподалеку от населенного пункта Угледар.

«ВСУ готовы отступить?»: Российские силы окружают Артемовск и Угледар

Общие потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 25 человек, подчеркнули в Минобороны.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ попали в очень «жесткую ситуацию» под Артемовском (Бахмут) и Угледаром. С таким заявлением он выступил в ходе видеообращения в Telegram-канале. Он сообщил, что на этих направлениях происходят постоянные русские штурмы, интенсивные атаки и попытки прорвать украинскую оборону.

Военкор Юрий Котенок подробнее рассказал о ситуации на Угледарском направлении. По его словам, в бой введена пехота, российские силы пытаются охватить город, есть продвижение, но ВСУ «отсиживаются в подвалах».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияМинобороны РФ
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