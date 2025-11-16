Советник офиса Зеленского Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию «Страна» заявил, что коррупция — это неотъемлемый элемент современных экономических систем.

Песков: Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ

По его словам, она существует как в демократических, так и в авторитарных государствах. Советник указал, что ключевое значение имеет скорость реакции властей на такие случаи. Украина действует «быстро и достаточно жестко», отметил Подоляк.

Ранее в США не исключили изменения курса из-за скандала в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

