Песков: Коррупционный скандал на Украине заметили не только в РФ
На коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг окружения президента Украины Владимира Зеленского, обратили внимание не только в России. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, также на происходящее обратили внимание и «активные доноры» Киева - Евросоюз и США.
«Эти страны... всё лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег... разворовывается... Это очевидно совершенно. И всё больше и больше людей это понимают», - заключил представитель Кремля.
Ранее руководитель группы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов, заявил, что четыре бывших и действующих украинских министра могут быть причастны к коррупционной схеме в энергетике, сообщает «Свободная пресса».
