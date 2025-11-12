По его словам, также на происходящее обратили внимание и «активные доноры» Киева - Евросоюз и США.

«Эти страны... всё лучше и лучше начинают осознавать, что значительная часть денег... разворовывается... Это очевидно совершенно. И всё больше и больше людей это понимают», - заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель группы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Абакумов, заявил, что четыре бывших и действующих украинских министра могут быть причастны к коррупционной схеме в энергетике, сообщает «Свободная пресса».

