ЛНР: В Минске Украине будет сложнее оправдаться за срыв разведения войск
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах в эфире НСН обвинил украинские власти в некомпетентности из-за срыва развода войск.
Киев констатировал отсрочку разведения сил и средств в районе поселка Золотое Луганской области. Об этом заявил заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк в эфире радиостанции «Громадьске».
Развод войск на этой территории должен был состояться 7 октября. По словам Юрия Костюка, для реализации процесса необходимо «постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось». Он также отметил, что после развода войск на линии соприкосновения будут дежурить правоохранительные органы.
Советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил об намеренном невыполнении обязательств со стороны Украины.
«Заявление Юрия Костюка - это исключительно односторонняя, внутренняя оценка ситуации на Украине. Нами эта ситуация оценивается так же, как международными партнерами, в том числе членами нормандского формата - как одностороннее невыполнение обязательств, которые Украина взяла на себя, в частности, 1 октября на переговорах контактной группы. Украина обязалась 7 октября начать процедуру разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Никакой нормы по семи дням тишины там не было, как и констатированных СМИ и ОБСЕ данных о нарушении режима огня. Поэтому в данном случае это откровенный срыв Украины», - сказал Мирошник.
Ранее сообщалось, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики на встрече четырехсторонней группы в Минске потребуют от Киева объяснений по факту срыва разведения войск.
«Сегодня в Минске начинается заседание контактной группы, и как раз мы постараемся выслушать доводы украинской стороны. Потому что в Минске оправдываться, говорить о семи днях тишины и о других вещах будет сложнее. Такие объяснения допустимы для внутренней украинской повестки, где никто не понимает, какие договоренности были достигнуты, но не в Минске. Также посмотрим на реакцию специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и после этого будет понятно, что дальше делать и к каким договоренностям можно прийти. Но сейчас факт остается фактом - Украина свои обязательства не выполнила», - заключил Мирошник.
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе.
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