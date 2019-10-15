ЛНР: В Минске Украине будет сложнее оправдаться за срыв разведения войск

«Заявление Юрия Костюка - это исключительно односторонняя, внутренняя оценка ситуации на Украине. Нами эта ситуация оценивается так же, как международными партнерами, в том числе членами нормандского формата - как одностороннее невыполнение обязательств, которые Украина взяла на себя, в частности, 1 октября на переговорах контактной группы. Украина обязалась 7 октября начать процедуру разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Никакой нормы по семи дням тишины там не было, как и констатированных СМИ и ОБСЕ данных о нарушении режима огня. Поэтому в данном случае это откровенный срыв Украины», - сказал Мирошник.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики на встрече четырехсторонней группы в Минске потребуют от Киева объяснений по факту срыва разведения войск.

«Сегодня в Минске начинается заседание контактной группы, и как раз мы постараемся выслушать доводы украинской стороны. Потому что в Минске оправдываться, говорить о семи днях тишины и о других вещах будет сложнее. Такие объяснения допустимы для внутренней украинской повестки, где никто не понимает, какие договоренности были достигнуты, но не в Минске. Также посмотрим на реакцию специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, и после этого будет понятно, что дальше делать и к каким договоренностям можно прийти. Но сейчас факт остается фактом - Украина свои обязательства не выполнила», - заключил Мирошник.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что тот не смог обеспечить отвод войск от линии соприкосновения в Донбассе.

